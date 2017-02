Student Notes ~ February 2017

Dean’s lists:

Bethel University

Elk River

Chlotielde Bechtel, Lorna Bechtel, Sydney Durkot, Madeline Gibas, Maggie Hohlen, Jared Johnson, Michelle Klimstra, Rachel Mynahan, Hannah Prange

Rogers

Natalie Johnson, Alexandra Kurre, Michael Neubauer, Adrianna Tjeerdsma

Zimmerman

Tanner Hermanson, Alexis Jorgenson, Alyssa Spofford

College of St. Benedict

Elk River

Julia Abell

Otsego

Katie Langer

Rogers

Paige Dobberstein, Briana Schulzetenberg

Zimmerman

Julia Petron

Concordia College

Elk River

Garrett Ott, Chelsey Petrich

Zimmerman

Hunter Smith

Concordia University Wisconsin

Elk River

Hannah Whiting

Gustavus Adolphus College

Elk River

Jenna Hagglund, Cassandra Lane

Nowthen

Laura Katchmark

Otsego

Savannah Seiter

Zimmerman

Samuel Archer, Sylvia Michels, Helen Thompson

Itasca Community College

Elk River

Eden Friedrich

Lake Region State College

Otsego, MN

Kennedy Kaeding

Michigan Technological University

Elk River

Katherine Gingras, Hunter Gulbranson, Sarah Livingston

Rogers

Brenton Johnson

Zimmerman

Nicholas Olinger

Minnesota State University, Mankato

Elk River

Katie Crocker, Shyler Egan, Greta Gleiter, Elisa Goodsell, Mia Hansen, Kayla Herzog, Lydia Jagodzinski, Brandon Marohn, Matthew Osberg, Maria Otachi, Adam Peterson, Charles Quiram, Amanda Reasor, Nicole Remus, Sarah Schroeder, Paige Wheeler

Otsego

Linh Hoang, Madison Jellum, Christina Nathan, Breana Stang, Alyssa Wisner

Rogers

Lauren Carey, Callan Feucht, Kendra Hambleton, Rachel Hinz, Stephanie Johnson, Kalli Larrabee, Alyssa Molnar, Jenna Neis, Alexandra Schaub, Ryan Thomas, Alicia Utecht, Brittany Wickoren

Zimmerman

Tanner Haglund, Trenton Mitchell, Anna Ruel, Austin Tretbar

Minnesota State University Moorhead

Albertville

Kristen Connelly

Elk River

Madison Reichert

Otsego

Isabelle Farkas, Alexa Gerber

Rogers

Tyler Donnay, Alyssa Huete, Johnna Kringen, Thomas Lloyd, Luke Pecka

Zimmerman

Jacob Antolak, Daenon Bronken, Carlie Lage, Lee Muellenbach, Jeffrey Mueller, Cameron Norenberg, Karly Syverson, Karli Williams

St. Cloud Technical and Community College

Elk River

Jennifer Bracken, Ryan Chesemore, Leah Dehn, Brady Hoffmann, Cheyenne Nelson, Gretchen Olson, Brielle Pierson, Jamie Rustad, Blake Schweninger, Erin Smith

Otsego

Benjamin Binczik, Brian Larson

Rogers

Natasha Miller

Zimmerman

Sara Beard, Stephanie Benoit, Kailey Johnson, Mitchell Koski, Ashley LeVos, Cayla Lusche

University of North Dakota

Zimmerman

Alexander MacGregor

University of Northwestern – St. Paul

Elk River

Josiah Donat, Alec Hills, Angela Hipsag, Erik Nyquist, Mitchell Weege

Otsego

Freya Hanson

Rogers

Jessica Earlewine, Scott Neubauer

Zimmerman

Brianna Nelson, Caityln Wilbur

University of St. Thomas

Elk River

Brianna Anderson, Jacob Buhl, Noah Cornell, Emma Crane, Shayla Curtis, Courtney Grunewald, Peter Jones, Jake Knopick, Madeleine Ley, Cullen Olson, Amanda Penick, Mary Schmitz

Otsego

Nykeesha Greer, Heather Kilber, Madison Lehn, Steffan Musoke

Rogers

Megan Ibe, Jenna Karls, Markku Makinen, Rocky Nelson, Sabrina Odegard, Alyssa Rokke, Corryn Stelflug

Zimmerman

Kathryn Denne, Nicholas Johnson, Mackenzie Rickard, Molly Street

University of Wisconsin-Eau Claire

Elk River

Hannah Larson, Ashley Lind, Kayla Olsen

Otsego

Kyle Kackman

Rogers

Katherine Fleck, Linsi Osland, Brandon Roehl

Zimmerman

Summer Peoples

University of Wisconsin-Madison

Elk River

Alyse Grunewald, Grant Tesdahl

Otsego

Carl Parent

Rogers

Courtney Lynch, Jake Nardini, Tyler Pinter, Sophia Schmidt, Chase Schottler, Michaela Taddeini, Helaina Von Bank, Ethan York

University of Wisconsin Oshkosh

Elk River

Amanda Koehn

Rogers

Carter Swiderski

University of Wisconsin-Stout

Elk River

Chloe Aday, Tyler Bethke, Alexa Filipiak, Riley Filipovich, Alyssa Germscheid, McKenna Holien, Jack Kolar, McCall Lynch, Brianna McCarty, MacKenzie Mitzuk, Joshua Opdahl, Blake Shermer, Kara Simonson, Kennedy Strain, Jaclyn Studniski, Marissa Van Tassel, Jessica Wisniewski

Rogers

Paige Larrabee, Isabella Pedlar, Nicholas Reynolds, Alison Saxton, Sydney Wolfbauer

Zimmerman

Bailey Bircher, Stephanie Delong, Brenna Lesnar, Taylor Odegard, Janessa Ortberg, Shania Sinna

Vermilion Community College

Elk River

Nathan Benkofske

Graduations:

Bethel University

Elk River

Madeline Gibas, B.S., biology

Minnesota State University Moorhead

Rogers

Ryan Maki, B.S., project management, magna cum laude

Zimmerman

Jacob Antolak, B.S., advertising and public relations, cum laude

Rochester Community and Technical College

Elk River

Sheila Skogen, A.S., web design

St. Cloud State University

Elk River

Jordyn Denne, B.S., mass communications; Alexandra Grillo, B.S., mass communications, cum laude; Melanie Marshall, B.A., studio art; Tailor Milbrandt, B.S., entrepreneurship, cum laude; Nicholas Ooley, B.S., management; Lisa Perbix, master of arts, teaching English as a second language; Brandon Rand, B.A., communication studies; Shilo Roman, B.A., criminal justice studies, cum laude; Brandon Tonneslan, B.S., accounting, cum laude

Otsego

Nathan Faust, B.S., finance, cum laude; Gustavo Hernandez, executive masters in engineering management; Kristen Hildebrand, B.S., social work; Cassandra Kemna, B.S., finance; Kelley Kroll, bachelor of elective studies, liberal studies; Emma Lindenfelser, B.S., elementary/K-6 education, summa cum laude; Madison Lutgen, B.A., communication studies supplementary, magna cum laude; Madison Lutgen, B.A., women’s studies, magna cum laude; Cassandra Nelson, B.S., social studies education, cum laude

Rogers

Keith Furlong, B.S., management; Michael Hagel, bachelor of elective studies, English, magna cum laude; Shane Karna, B.S., nursing, cum laude; Jake Neidenfeuhr, B.S., marketing, certificate, professional selling specialization

Zimmerman

Lindsey Bartholdi, master of science, criminal justice studies; Eva Faircloth, B.S., environmental studies; Morgan Feldick, B.S., accounting, magna cum laude; Jenae Mettling, B.S., community health

University of Minnesota, Morris

Zimmerman

Christian Korlath, B.A., sports management

University of Wisconsin-Eau Claire

Elk River

Eric Brinza, B.S., geology

Otsego

Kyle Kackman, B.S., nursing

University of Wisconsin-Green Bay

Rogers

Nicole Greene

University of Wisconsin-La Crosse

Rogers

Kirsten Heikkinen, B.S., mathematics, highest honors; Nicole Killian, B.A., communication studies: interpersonal communication emphasis

University of Wisconsin-River Falls

Elk River

Shelby McChesney, B.S., health and human performance; Hailey Skog, B.S., health and human performance; Leah Waite, B.S., marketing communications

Rogers

Samuel Hines, master of science in education, counseling; Hailey Jessen, B.S., elementary education